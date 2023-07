Abschlussfeier an der Mittelschule: Drei Jugendliche haben Top-Noten

108 Schüler der Dr.-Jaufmann-Mittelschule Bobingen wurden verabschiedet. Drei Schüler haben ein Spitzen-Zeugnis erhalten.

Fröhlich, locker und mit viel guter Laune verabschiedete die Mittelschule Bobingen die diesjährigen Abschlussschüler aus den neunten und zehnten Klassen. Begrüßt wurden die Gäste gleich in mehreren Sprachen – immerhin steht die Mittelschule Bobingen für kulturelle Vielfalt und Integration.

Für die Feier in der dekorativ geschmückten Jahnturnhalle hatten die Schüler ausgerechnet, wie viele Stunden oder Minuten sie mit Pausenzeiten, Mathematik, Deutsch, Englisch und Ferien im Laufe ihrer Schulzeit hinter sich gebracht hatten und die Zahlen an den Wänden angebracht. 1710 Schultage hatten die Schüler der neunten Klassen absolviert, 1900 Tage die Schüler der zehnten Klassen.

Abschlussfeier an der Mittelschule Bobingen: 108 Schülerinnen und Schüler verabschiedet

Es seien lange Jahre mit mehr oder weniger viel Lernstress und Anstrengung gewesen und am Ende seien die Prüfungen geschafft worden, erklärte Schulleiter Robert Walch. Besonders stolz ist er auf drei Schüler, die ihre Bobinger Schulzeit mit den Noten 1,1 und 1,2 abgeschlossen haben. Walch ermahnte die Schüler, in ihrem künftigen Leben nicht nur schwarz-weiß zu denken, „sonst könnt ihr nie einen Regenbogen sehen“. Es gelte, den Blick künftig zu den Sternen zu richten und jedes Hindernis anzunehmen, das einen nur stärker und erfahrener mache. „Ihr habt viel erreicht, aber der Weg ist noch lange nicht zu Ende“, so Walch.

Ähnlich sah das der Bobinger Bürgermeister Klaus Förster. „Ihr habt durchgehalten, dass ist toll“, sagte er. Nun sei es noch wichtig, „dass ihr dass, was ihr in Zukunft machen wollt, mit Herz und Liebe macht. Nur so kann es gut werden.“ Die Schüler seien nun für sich selbst verantwortlich. Einige von ihnen werde er vermissen: hätten sich doch nach Feierabend oft gute Gespräche auf dem Rathausplatz ergeben.

Sie haben die besten Abschlüsse 1 / 2 Zurück Vorwärts Schüler 10. Klasse, mittlerer Schulabschluss: Aykül Arda Anil (Note 1,4, aus Bobingen), Alexander-Ionel Frantescu (1,5, Bobingen), Saphira Wagner (1,4, Großaitingen), Nina Bestel (1,1, Wehringen), Daniel Fischer (1,2, Wehringen), Sebastian Riedel (1,2, Wehringen) und Jasmin Schneider (1,5, Wehringen).

Schüler 9. Klasse, Qualifizierender Hauptschulabschluss: Janett Umrikulsoda (Note 1,9, Bobingen), Jakob Leufen (2,0, Bobingen), Fabian Schreiber (2,1, Bobingen), Alper Güven (2,3, Bobingen) und Nick Schiller (2,4, Bobingen).

Über das Ende der Schulzeit sinnierte auch Kathrin Leufen, die für die Elternschaft sprach. „Ob die Schüler wohl später doch das gesunde Pausenbrot oder einen Spaziergang um den Bobinger Stausee vermissen werden“, fragte sie sich. Für die Schüler jedenfalls stand an diesem Abend erstmal der Schulabschluss im Vordergrund. Und der wurde gemeinsam mit der Schulfamilie noch gebührend gefeiert.