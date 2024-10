Abtauchen und die Geheimnisse der Weltmeere entdecken

Tauchabenteurer und National-Georgraphic-Fotograf David Hettich begab sich viele Jahre lang auf die Suche nach den letzten Geheimnissen des Meeres. Das Ergebnis ist eine packende Foto- und Filmshow – eine einzigartige Hommage, wie sie noch nie zuvor live im deutschsprachigen Raum zu sehen war. Am Donnerstag, 10. Oktober, kommt er in die Singoldhalle nach Bobingen.

David Hettich tauchte mit hunderten von Hammerhaien im Pazifik, schwamm in riesigen Quallenschwärmen, fotografierte Salzwasserkrokodile unter Wasser und begegnete jagenden Orcas aus nächster Nähe. Der Fotograf und Filmemacher berichtet nun von seinen spektakulärsten Abenteuern unter der Wasseroberfläche: Die Zuschauer erleben die Wanderung der Wale von der Antarktis bis in die Südsee, die größte Krabbenwanderung des Planeten, Delfinfamilien und Haie in freier Wildbahn sowie viele weitere Einblicke in die geheimnisvolle Welt der Ozeane. Seine ausgedehnten Reisen führten David Hettich um den gesamten Globus: Er reiste Richtung Nord- und Südpol, machte Aufnahmen im Königreich Tonga, Mikronesien, den Bahamas, Galapagos-Inseln und der sagenumwobenen Weihnachtsinsel.

Einfühlsam und atemberaubend

Hettichs Terminkalender richtet sich nach den großen Tierwanderungen im Ozean – beispielsweise dem „Sardine Run“ in Südafrika. Dort machen Seevögel, Haie und Wale Jagd auf kilometerlange Sardinenschwärme. In einfühlsamen Porträts stellt David Hettich Ureinwohner einsamer Südsee-Inseln vor, denen der Ozean seit Jahrhunderten als Lebensgrundlage dient. Von den kleinsten Seepferdchen der Erde bis zum größten Fisch des Ozeans erleben die Zuschauer hautnah die größten Abenteuer von David Hettich auf der Leinwand nochmals mit. Für „Abenteuer Ozean“ verbrachte David Hettich über 2500 spannende Tauchgänge unter Wasser, mehr als 100.000 Fotos und 250 Stunden Filmmaterial sind Grundlage für diese bewegende Live-Reportage – ein maßlos spannender Einblick in eine verborgene Wildnis.

Tickets zu gewinnen

Die Redaktion und das Kulturamt der Stadt Bobingen verlosen dreimal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt eine Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist der 9. Oktober, das Stichwort lautet „Abenteuer Ozean“. Wer den Vortrag ab 19.30 Uhr nicht verpassen will: Tickets gibt es für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) im Kulturamt Stadt Bobingen, Telefon 08234/8002-31 und -36, sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de. (AZ)