Achtung: falsche Strafzettel im Umlauf

In Bobingen hat ein Unbekannter falsche Strafzettel ausgedruckt und verteilt. Wer den abgebildeten QR-Code nutzt, landet auf der Internetseite der bayerischen Polizei.

Dass die Belege gefälscht sind, lässt sich sofort am fehlenden Logo erkennen. Was die Strafzettel bezwecken sollen, ist unklar. Auch in anderen Präsidien der Polizei wurden derartige Strafzettel bereits verteilt.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)