Advent an der Mittleren Mühle in Bobingen

Was am Wochenende in und rund um die historische Mühle in Bobingen los ist.

Die festlich herausgeputzte Mittlere Mühle in Bobingen mit ihrem Mühlenhof öffnet am Samstag, 16. Dezember, ab 16 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, ab 14 Uhr ihre Pforten. Dort findet der "Mühlenadvent" mit großem Programm statt.

Der Förderverein Mittlere Mühle Bobingen lädt zum behaglichen Plausch bei Glühwein, Punsch, Hot Aperol und ausgesuchten Leckereien aus dem Holzbackofen an Christbaum und Lagerfeuer. Wer mag, schaut am Backhaus den Hobbybäckern beim Handwerk zu und genießt den heißen, duftenden Schwall, wenn das Ofentürchen aufgemacht und die heißen Brote herausgeholt werden. In der Mitte des Mühlenhofes steht ein Dreibein mit einem Topf, in dem eine Gulaschsuppe über einem Feuer köchekt. Strohballen, die um das Lagerfeuer gestellt sind, laden zum Verweilen ein. Wenn es im Freien zu kalt ist, wird in der weihnachtlich geschmückten Transmission zusammengerückt.

Geschichten für Jung und Alt

In der historischen Mühlenstube werden weihnachtliche Geschichten für Jung und Alt vorgelesen, in der guten Stube geben sich Musikgruppen und Chöre ein Stelldichein, um die Besucher mit Liedern und Musik zu erfreuen. Die Seminarräume im Obergeschoss werden zur „offenen Backstube“. Hier kann – wie auch am Backhaus – dem Backteam des Mühlenvereins beim Herstellen der Leckereien über die Schulter geschaut werden. (AZ)