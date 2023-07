Weniger Parkplätze in der Bobinger Greifstraße ärgern Anwohner

Plus Anwohnende beschweren sich, dass es nach dem Umbau in der Greifstraße weniger Parkplätze gibt. Doch das war gewollt. Eine nachträgliche Änderung wurde abgelehnt.

Lange hatten die Mitglieder des Bobinger Bauausschusses über die Neugestaltung der Greifstraße in Bobingen beraten. Dazu gehörte auch ein neu geordnetes Parkkonzept, das letztlich weniger Parkraum vorsah. Immer wieder hatten sich Anwohnende über die Parksituation in der Straße beschwert. Angeblich seien auch Grundstückszufahrten zugeparkt worden.

Bei der Planung zur Sanierung und Umgestaltung der Straße wurde diesen Beschwerden Rechnung getragen. Zur Planung der neuen Parkplätze wurde eine sogenannte Schleppkurve einbezogen. Diese wurde so ausgelegt, dass Autos mit Anhänger genauso wie größere Fahrzeuge von Handerkern oder Lieferdiensten problemlos die Grundstückszufahrten passieren können. Durch die vergrößerten Bereiche, in denen nun nicht mehr geparkt werden darf, verringerte sich allerdings die Zahl der zur Verfügung stehenden Parkplätzen.