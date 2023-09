Bobingen

vor 18 Min.

Als die Bobinger Polizei mit dem Fahrrad auf Streife ging

Plus Wohl die meisten Bürgerinnen und Bürger von Bobingen und Königsbrunn haben das Bild der Polizeiinspektion in der Bobinger Hochstraße vor Augen. Der Weg dorthin war lang.

Von Elmar Knöchel

Bereits vor und während des Zweiten Weltkrieges existierte in Bobingen eine Polizeidienststelle. Nach dem Ende des Krieges wurden die drei Beamten, die damals dort arbeiteten, wegen ihrer Nazivergangenheit entlassen und es gab sechs Neueinstellungen. Zu dieser Zeit gehörten zum Dienstbereich die Orte Bobingen, Straßberg und Wehringen. Das waren damals rund 4000 Einwohner. Königsbrunn unterhielt zu dieser Zeit einen eigenen Polizeiposten.

Der Bobinger Standort war der Polizeiinspektion in Schwabmünchen nachgeordnet. Die erste Polizeistation in Bobingen mit ihren sechs Beamten hatte ihren Sitz in einem nur rund zehn Quadratmeter großen Dienstzimmer in der Bobinger Gartenstraße. Ein Bericht eines ehemaligen Beamten beschreibt die Zustände so: "Wenn man von einem Streifengang zurückkam, musste man auf einen Stuhl warten. Erst wenn ein anderer auf Streife ging, konnte man sich setzen." Später wurde ein zweites Dienstzimmer in dem Gebäude angemietet.

