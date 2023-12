Bobingen

Altlasten: Im Baugebiet "Point V" müssen Bäume weichen

Plus Das Neubaugebiet "Point V" muss von Altlasten befreit werden. Dazu sollen auf dem Gelände mehrere Bäume gefällt werden. Durch eine Neupflanzung am Rand soll das kompensiert werden.

Von Elmar Knöchel

Wie bereits mehrfach berichtet, ist das Neubaugebiet an der Krumbacher Straße mit Altlasten belastet. Beim Ankauf der Grundstücke durch die Stadt Bobingen sei das nicht bekannt gewesen, so die Stadt. Als das Ausmaß der Belastung im Jahr 2021 offensichtlich wurde, hatte man in Bobingen erwogen, die Entwicklung des Gebietes zu stoppen. Letztlich hat sich die Stadt aber dagegen entschieden.

In einer Pressemitteilung heißt es jetzt: "Bei den Altlasten handelt es sich größtenteils um Abbruchmaterial von Gebäuden und teilweise herkömmlichen Hausmüll, der mit asbesthaltigem Material versetzt ist." Zur Beseitigung des Problems habe die Grundstücks- und Wohnungsbau GmbH (GWB) der Stadt Bobingen, mit der Stadt Bobingen als Bauherrin, einen Ausführungsvertrag zur Beseitigung der Altlasten geschlossen. Darin enthalten seien der komplette Aushub und die fachgerechte Entsorgung. "Um Schäden von Menschen und Umwelt abzuwenden", wie in der Pressemitteilung steht. Um eine vollständige Befreiung des Geländes von gefährlichen Stoffen zu erreichen, müssten auf dem Gelände vereinzelt Bäume gefällt werden. Dies solle durch eine Neuanpflanzung am Rande des Baugebietes ausgeglichen werden. Ersatzweise sollen elf Bäume und rund 200 Sträucher neu gepflanzt werden.

