Am Sonntag startet der zweite Laurentiuslauf in Bobingen

Der Bobinger Laurentiuslauf ist die Fortsetzung der früheren Volksläufe, die ihren Anfang in Bobingen genommen haben.

60 Jahre ist es nun her, dass der erste Volkslauf in Deutschland stattgefunden hat: Damals in Bobingen. Vergangenes Jahr wurde die Tradition in Form des Laurentiuslaufes wieder aufgenommen. Kommenden Sonntag ist es wieder so weit.

Start und Ziel sind im Stadion des TSV Bobingen an der Hoechster Straße. Auf fünf verschiedenen Strecken Richtung Bobingen-Siedlung und die angrenzenden Westlichen können die Läuferinnen und Läufer ihre Fitness unter Beweis stellen. Nachdem sich im vergangenen Jahr rund 160 Teilnehmer zum ersten Laurentiuslauf angemeldet hatten, hoffen die Veranstalter in diesem Jahr auf noch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Wettbewerb findet als Kooperation zwischen dem TSV Bobingen und dem Industriepark Werk Bobingen statt. Wieder ins Leben gerufen wurde er, um Gelder für das Berufsprojekt des Industrieparks zu generieren.

Es kann zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet kommen

Der Startschuss fällt um 9.30 Uhr. Dabei werden alle Sportlerinnen und Sportler gemeinsam auf die Strecken gehen. Der Kinderlauf startet um 12 Uhr. Um die Verkehrsbehinderungen rund um das Event zu minimieren, wurden die Streckenführungen im Vergleich zum Vorjahr etwas verändert. Trotzdem kommt es im Stadtgebiet Bobingen zu vereinzelten Straßensperrungen entlang der Laufstrecken in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr. Die Sicherung wird von der Feuerwehr der Stadt Bobingen vorgenommen.

Das sind die Kategorien:

23 km AOK Genusslauf – Läufer ab Jahrgang 2003 und älter

ab Jahrgang 2003 und älter 10 km – Läufer ab Jahrgang 2011 und älter

ab Jahrgang 2011 und älter 5,6 km – Läufer ab Jahrgang 2013 und älter

ab Jahrgang 2013 und älter 5,6 km – Walking ab Jahrgang 2013 und älter

ab Jahrgang 2013 und älter 600 m – Kinderlauf im Stadion Jahrgang 2017-2014

Die Wertung erfolgt entsprechend der Altersklassenwertung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Die Streckenführung ist im Internet unter www.laurentiuslauf.de einsehbar.

Lesen Sie dazu auch