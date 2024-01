Ampel am Bobinger Gisela-Heim-Platz gibt jetzt Töne von sich

Um sehbehinderten Menschen das Überqueren der Hochstraße leichter zu machen, wurde die Fußgängerampel modernisiert.

Hartnäckig kämpfte der Bobinger Seniorenbeirat darum, für sehbehinderten Menschen das Überqueren der Hochstraße in der Mitte Bobingens sicherer zu machen. Dazu wurde die Fußgängerampel jetzt um eine akustische Signalanlage erweitert. Allerdings war das komplizierter, als zunächst gedacht.

Denn obwohl es technisch gesehen nur eine Erweiterung um den Signalgeber gewesen sei, musste doch einiges verändert werden, erklärte , erklärte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster. Denn die Anlage dort war nicht mehr auf dem modernsten Stand und der Signaltongeber wäre mit der alten Steuerungselektronik nicht kompatibel gewesen. So musste das Steuergerät komplett ausgetauscht und programmiert werden. Im Zuge der Arbeiten an der Fußgängerampel wurde diese dann gleichzeitig auf die neuere und energiesparende LED-Technik umgerüstet. Daher habe die, für Bürgerinnen und Bürger eher unscheinbare Maßnahme, am Ende 17.000 Euro gekostet. "Die Sicherheit unserer sehbehinderten Mitmenschen ist uns das wert", so Förster.

Über eine derartige Anlage auch am Kirchplatz wird bereits nachgedacht

Allerdings sei es, bei der derzeitigen Haushaltslage, eine doch spürbare Belastung. Zumal es auch an der Ampelanlage am Bobinger Kirchplatz wünschenswert sei, solche Tonsignale zu installieren. Durch die Komplexität der Anlage dort würde das dann aber wohl mit rund 50.000 Euro zu Buche schlagen. Wer die Ampel am Gisela-Heim-Platz wie bisher, mit einer Berührung der Kontaktfläche betätigt, könnte sich allerdings wundern, warum er bei Grün kein Signal hört. Das wird nur aktiviert, wenn ein, auf der Unterseite des Gehäuses befindlicher, Knopf gedrückt wird. Damit sollen unnötige Tonemissionen vermieden werden. Diese technische Besonderheit sei allerdings eine Standardlösung und sehbehinderten Menschen, für die das System ja gedacht sei, durchaus bekannt, sagte der Leiter des Bobinger Tiefbauamtes, Martin Weis.

Lesen Sie dazu auch