Interview

vor 35 Min.

Trotz Ärger um Bobinger Hallenbad: "Amtsmüde bin ich noch lange nicht"

Plus Halbzeit im Rathaus: Bobingens Bürgermeister Klaus Förster spricht von positiven Erinnerungen und Zielen – er verrät auch, worauf er gerne verzichtet hätte.

Von Elmar Knöchel

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Klaus Förster: Corona hat fast zeitgleich mit meiner Amtszeit begonnen. Es waren schwere Zeiten, die natürlich auch jetzt an erster Stelle der Gedanken stehen. Aber es gab auch viel Positives in diesen drei Jahren. Zum Beispiel die wunderbare Erfahrung, dass man trotz der Distanz näher zusammengerückt ist. Alle im Ehrenamt haben versucht, die Vereine und die Organisationen zusammenzuhalten. Wir haben so viel Gutes in dieser Zeit erschaffen. Unglaublich war der Start nach den Einschränkungen und die Dankbarkeit und Freude, die man den Menschen dann von den Augen ablesen konnte. Der Zusammenhalt in unserer Stadt war in den letzten drei Jahren großartig.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Förster: Es gibt viele positive Erinnerungen. Ich bin für das gute Miteinander hier in Bobingen sehr dankbar und unendlich stolz, dass ich in unserer Stadt Bürgermeister sein darf. In besonderer Erinnerung ist mir jede einzelne Trauung, die ich in unserer Stadt begleiten durfte. Es sind für mich wundervolle Momente, die ich nicht missen möchten. Viele positive Erinnerungen habe ich an die Besuche der Senioren in den Pflegeheimen oder den Kindern in den Schulen und Kindertagesstätten. Diese Generationen hatten es in Pandemiezeiten besonders schwer. Diese Begegnungen der Dankbarkeit und Freude werden mir unvergessen bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen