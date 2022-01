Anhaltender Vandalismus beschäftigt die Stadträte in Bobingen

Plus Die sinnlose Zerstörung öffentlichen Eigentums kostet viel Geld, das Bobingen nicht hat. Darüber wird jetzt in den Haushaltsberatungen gesprochen.

Vandalismus ist kein reines Bobinger Problem. Auch in der Nachbarstadt Königsbrunn sorgt sinnlose Zerstörungswut für Empörung. Dort waren zuletzt zum wiederholten Mal frisch gepflanzte Bäume umgeknickt worden. In Bobingen traf es zuletzt, ebenfalls nicht zum ersten Mal, die öffentlichen Toiletten beim Rathaus. Dort waren die Eingangstüren beschädigt worden. Immer wieder würden Wasserhähne herausgerissen und die Inneneinrichtung demoliert.