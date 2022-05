Bobingen

vor 49 Min.

Ansteigende Zinsen könnten Konfliktpotenzial bedeuten

In der Bobinger Singoldhalle konnte nach den Einschränkungen der Pandemie wieder eine Vertreterversammlung in Präsenz durchgeführt werden.

Plus Trotz vieler Unwägbarkeiten in der Weltpolitik schließt die Raiffeisenbank Bobingen das Jahr 2021 positiv ab. Sie schüttet 124.000 Euro an Dividenden aus.

Von Elmar Knöchel

Eine positive Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 präsentierte Bankvorstand Thomas Zuber auf der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Bobingen in der Singoldhalle.

