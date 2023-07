Bobingen

06:30 Uhr

Anwohner schimpfen: "Halteverbot in der Max-Fischer-Straße ist unsinnig"

Plus Seit drei Monaten gilt in der Max-Fischer-Straße in Bobingen ein Halteverbot. Anwohnende ärgern sich darüber und beklagen, dass niemand mit ihnen gesprochen habe.

Von Elmar Knöchel

Seit 15 Jahren wohnen Alexander Bretschneider und Grazia Rittel im Süden Bobingens in der Max-Fischer-Straße. Sie sprechen stellvertretend für die rund 60 Menschen, die dort an der viel befahrenen Straße leben. "Bisher hat es nie Probleme gegeben. Wieso jetzt hier ein absolutes Halteverbot eingerichtet werden muss, ist unverständlich", sagt Rittel.

Das Halteverbot, das seit Anfang Mai im östlichen Bereich der Straße gilt, ist ein Verkehrsversuch. Sechs Monate lang soll geprüft werden, welchen Effekt das Verbot hat. "Für uns bringt das erhebliche Probleme", sagt Bretschneider. Denn die Autos, meist nicht mehr als zehn, die bisher dort geparkt wurden, müssten ja schließlich irgendwo hin. Besonders verärgert sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser über die Aussagen des Bobinger Bürgermeisters, dass das Halteverbot in Absprache mit den Anwohnenden eingerichtet worden sei. "Mit uns hat niemand gesprochen", erklärten Rittel und Bretschneider übereinstimmend.

