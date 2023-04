Hart erkämpfter Sieg für den TSV Bobingen beim Nachbarn Haunstetten

Wieder einmal schießt Bobingens Toptorjäger Florian Gebert mit zwei Toren seinen TSV zum Sieg. Das 2:1 in Haunstetten hält die Detke-Elf an der Tabellenspitze.

Das Match in Haunstetten war harte Arbeit. Bei ungewohnt hohen Temperaturen von um die 20 Grad waren die Bobinger Spieler am Ende platt. Der Sieg in Haunstetten war kein Selbstläufer. Doch die Mannschaft ist in den letzten Wochen sichtbar reifer geworden und lässt sich auch von einem zwischenzeitlichen Rückstand nicht mehr verunsichern.

Der Tabellenführer aus Bobingen begann gegen sehr giftige Haunstetter ungewohnt nervös. Viele Ballverluste im Mittelfeld machten der Abwehrreihe das Leben schwer. Die ersten 20 Minuten des Spiels gingen eindeutig an Haunstetten. Bobingen wirkte fahrig und überhastet. Anscheinend wiegt die Bürde, Tabellenführer bleiben zu wollen, doch schwerer als viele glauben. Mehrmals brannte es im Bobinger Strafraum. Die in den letzten Wochen sehr stabile Deckung kam immer wieder ins Schwimmen. Dann kam, was kommen musste: Die Defensive des Tabellenführers konnte, obwohl die Gelegenheit da war, den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern. Schließlich fiel der Ball dem Haunstetter Rainer D'Almeida vor die Füße. Der hatte keine Mühe, in der 13. Spielminute das 1:0 für die Gastgeber zu erzielen.

Der Schock wirkte jedoch als Wachmacher für die Männer um Spielertrainer Christopher "Dino" Detke. Sie schüttelten sich kurz und gingen dann wesentlich konzentrierter zu Werke. So konnten sie das Spiel nach und nach mehr in die Haunstetter Hälfte verlagern. Einem weiten Ball in den Haunstetter Strafraum ging der starke Christian Frickinger hinterher. Der Haunstetter Torhüter Maximilian Lentz kam aus seinem Kasten und es kam zum Zusammenprall. Schiedsrichter Leonhard Frieling zeigte auf den Elfmeterpunkt. Dieser Pfiff war eine knifflige Entscheidung. Man könnte es als Kann-Elfmeter bezeichnen. Man kann ihn geben, hätte der Schiedsrichter weiterspielen lassen, hätte sich allerdings ebenso niemand beschweren können. Diese Chance ließ sich Bobingens Sportler des Jahres, Florian Gebert, nicht entgehen und verwandelte unhaltbar. Der Tabellenführer kam danach besser ins Spiel.

Zwei Gebert-Tore halten den TSV Bobingen an der Tabellenspitze

In der 40. Spielminute schlug Florian Gebert erneut zu. Er spekulierte richtig und konnte eine Unsicherheit in der Haunstetter Deckung nutzen, um alleine vor Torhüter Lentz aufzutauchen. Mit unnachahmlicher Gebert-Dynamik umkurvte er den Torwart und schoss mit seinem 20. Saisontreffer zum 2:1 für die Gäste ein.

In der zweiten Hälfte agierte der Tabellenführer, mit der 2:1-Führung im Rücken, wesentlich abgeklärter und kontrollierte das Spiel. Bis zur 75. Minute hatte Haunstetten keinerlei Zugriff mehr. Bobingen kam zwar hin und wieder zu Chancen, hundertprozentige waren allerdings nicht dabei. Zum Ende des Spiel bäumte sich der abstiegsgefährdete TSV Haunstetten noch einmal auf. Doch die Deckung hielt jetzt. Echte Torchancen brachten die Hausherren nicht mehr zustande. Am Ende stand ein - letztlich verdienter - Arbeitssieg für den TSV Bobingen.

TSV Bobingen Laurin Sommer (Tor), Hüseyin Tomakin, Christopher Detke, Sandro Burghard, Elias Ruf, Christian Frickinger (74. Michael Zedelmeier), Florian Gebert (83. Manuel Hampp), Nicolai Petereit (90.+2 Matteo Ligorati), Maximilian Krist (89. Luis Müller), Arian Zabeli, Jonas Macht (54. Berkay Akgün) Zuschauer 200