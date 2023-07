Arztvortrag: Wenn der Rücken plötzlich schmerzt

Der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie der Wertachkliniken spricht in der Bobinger Singoldhalle über akute Rückenprobleme.

Akute Rückenprobleme: Was muss sofort operiert werden? Und wann sollte man lieber ein wenig warten? Um diese Fragen geht es bei einem Expertenvortrag.

Prof. Dr. Balkan Cakir, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie der Wertachkliniken, spricht am Mittwoch, 12. Juli, um 19.30 Uhr in der Singoldhalle Bobingen. Der Eintritt ist frei. In manchen Fällen heilt die Zeit alle Wunden. Es gibt jedoch Erkrankungen der Wirbelsäule, die man sofort operativ behandeln muss. Deshalb erklärt Balkan Cakir, wann man sich Zeit lassen kann, warum man bei bestimmten Rückenproblemen sehr schnell handeln sollte - und wie man den Unterschied erkennt.

Schmerzen, die trotz der Einnahme von sehr starken Medikamenten immer noch unerträglich sind, können laut Cakir ein Grund für eine zeitnahe Operation sein. Ein sofortiges Handeln erforderten beispielsweise auch instabile Brüche von Wirbelkörpern, falls eine Schädigung des Rückenmarks droht, oder bereits eingetreten ist. Ein osteoporotisch angebrochener Wirbelkörper müsse nicht immer operativ behandelt werden. Manchmal reiche eine sogenannte konservative Therapie, also Physiotherapie und Medikamente. Dasselbe gelte für manche Verengungen des Wirbelkanals.

Bei welchen Beschwerden Menschen sofort zum Arzt müssen

Auch Bandscheiben-Vorfälle könnten sich bis zu einem gewissen Grad von selbst zurückbilden, wenn man ihnen die Zeit dafür gibt. Komme es wegen eines Bandscheibenvorfalls jedoch zu Lähmungserscheinungen in den Armen oder Beinen, oder zu unkontrolliertem Stuhlgang und Wasserlassen, dann müsse zeitnah operiert werden. Bei derartigen Ausfallerscheinungen müssten auch eitrige Entzündungen der Bandscheiben sowie Einblutungen in den Spinalkanal, also ins Rückenmark, sofort operiert werden. Cakir: "Geschieht dies nicht, können die Nervenstränge im Wirbelkanaldauerhaft beschädigt werden." Daher sei es wichtig, die Warnsignale zu kennen, die ein sofortiges Handeln erfordern: Wenn man nach einem Unfall Beschwerden an der Wirbelsäule hat, sollte man sich auf jeden Fall untersuchen lassen. Dasselbe gelte bei Lähmungserscheinungen und Taubheitsgefühlen, auch wenn sie nur teilweise sind.

