Auch der Stadtpfarrer feiert in Bobingen das Ende des Ramadan mit

Plus Gemeinsames Fastenbrechen in der Bobinger Moschee: Arif Diri, der Vorsitzende des Deutsch-Türkischen Freundschaftsvereins, erklärt die Hintergründe.

Warum gibt es die Fastenzeit im Islam?



Arif Diri: Die Muslime essen und trinken im Fastenmonat von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts. Das dient der innerlichen Reinigung. Gleichzeitig ist es aber auch eine gute Gelegenheit, sich zu erinnern, wie es armen Leuten geht, die grundsätzlich zu wenig haben. Während des Ramadan wird auch mehr für soziale Zwecke gespendet, als in der restlichen Zeit.

Was passiert beim Fastenbrechen?



Diri: Sobald die Sonne untergegangen ist, darf während des Ramadan wieder gegessen und getrunken werden. Traditionell wird das Abendgebet gesprochen und dann eine Dattel gegessen. Dazu gibt es Wasser oder Milch.