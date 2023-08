Auch im naturnahen Garten gibt es Plagegeister

Auch Bernhard Frey, Gartenfachberater beim Landratsamt in Augsburg, muss mit Gartenbewohnern kämpfen, die schon manchem Hobbygärtner den Spaß verdorben haben.

Das Grundstück von Bernhard Frey, Kreisfachberater für Gartenpflege beim Landratsamt Augsburg, ist ein Paradies für Bienen. Besonders die mittlerweile stark gefährdeten Wildbienenarten liegen ihm am Herzen. Daher achtet er bei der Bepflanzung auf eine möglichst große Artenvielfalt. So könnten die verschiedensten Gartenbewohner finden, was sie zum Leben brauchen. Dazu gehöre auch, dass man Pflanzen, die von selber in seinen Garten kämen, wachsen lässt. "Solange sie nicht stören, dürfen sie sich entfalten", sagt Frey. So blüht zum Beispiel mitten im Rasen seines Wohngartens vor der Terrasse ein großer Sonnenhut. Der habe sich von selber dort angesiedelt und nun dürfe er halt bleiben.

Im Naturgarten gibt es weniger Probleme mit Schädlingen

Grundsätzlich sei ein naturnaher Garten relativ resistent gegen Schädlingsbefall. Durch die große Artenvielfalt könnten Schädlinge, die sich auf bestimmte Pflanzen spezialisiert hätten, keinen großen Schaden anrichten. Außerdem wohnten viele Nützlinge in so einem Biotop, die von den ungebetenen Gästen leben würden. Zusätzlich seien die Pflanzen, wenn man auf die Natur setzt, wesentlich widerstandsfähiger. Das beginne schon beim Pflanzen. Ganz ohne Dünger gehe es auch in einem biologischen Garten nicht. Doch sollte unbedingt auf Kunstdünger verzichtet werden. "Das allseits beliebte Blaukorn führt zu einem verstärkten Wachstum", erklärt Frei. Doch das sei nicht natürlich und lauge die Pflanze aus. Dadurch würde sie zwar schnell wachsen, könne aber keine natürliche Resistenz entwickeln. Besser seien mineralhaltige, biologische Dünger. Wenn man die Pflanzen passend zum Standort wähle, bräuchte es später weniger Pflegeaufwand.

Dieser Sonnenhut hat sich im Garten von Bernhard Frey von selbst niedergelassen. Foto: Elmar Knöchel

Auch mit richtigem Gießen könne man die Resistenz und Gesundheit der Pflanzen fördern. "Am besten frühmorgens und ausgiebig". Denn dann könne das Wasser gut in den Boden eindringen und es würde weniger verdunsten. Über den Tag trockne die obere Bodenschicht aus und biete so weniger Gelegenheit für Schädlinge, sich einzunisten. Vor allem in der Nacht sei ein zu feuchter Boden in dieser Hinsicht problematisch. Aber auch wenn man alles beachte, sei man natürlich nicht komplett vor den Plagegeistern gefeit. Denn vor allem die Witterung könne Einfluss auf das Auftreten von verschiedensten Schädlingen nehmen. Langanhaltende Feuchtigkeit, vor allem im Frühjahr, könne zum Beispiel einen kräftigen Lausbefall begünstigen. Freundinnen und Freunde von Petunien könnten davon ein Lied singen.

Bei anhaltender Feuchtigkeit werden Petunien oft zum Ziel von Blattläusen. Foto: Elmar Knöchel

Im naturnahen Garten dürfte dieses Problem aber nach einigen Tagen von selbst verschwinden. Denn wenn genügend Marienkäfer im Garten lebten, würden die sich mit Freude über die Läuse hermachen. Das gelte übrigens auch für den weniger beliebten asiatischen Harlekinkäfer. Wenn der Befall frühzeitig bemerkt werde, helfe auch das Abstreifen der Läuse mit der Hand. Bringt das nicht weiter, gebe es ein einfaches Hausmittel. "Einfach mit Schmierseife und Wasser eine Lauge ansetzen. Das Ganze schaumig schlagen und den Schaum auf den Pflanzen verteilen", rät Gartenfachmann Frey. Nach einiger Zeit sollte der Schaum dann abgewaschen werden und mit ihm die toten Läuse. Sollte das alles nicht helfen, komme man auch im Naturgarten nicht immer um ein Spritzmittel herum. Allerdings sollten unbedingt biologisch unbedenkliche Mittel verwendet werden. Dazu könne man sich im Gartenfachhandel ausgiebig beraten lassen. Und man solle sich unbedingt an die Verwendungshinweise des Herstellers halten, mahnt Bernhard Frey.

Nacktschnecken haben kaum natürliche Fressfeinde

Sehr ärgerlich für den Gemüsefreund seien natürlich die Nacktschnecken. Ihnen ist schon so manche Salatpflanze zum Opfer gefallen. Bei moderatem Auftreten gebe es auch hier eine relativ einfache Gegenmaßnahme. "Am besten Holzbretter lose um das Gemüsebeet verteilen. Bei Einbruch der Dunkelheit am Abend, oder kurz vor dem Morgengrauen das Brett hochheben", rät Frey. Denn das sei ein beliebtes Versteck für die schleimigen Gesellen und sie könnten dann leicht abgesammelt werden. Leider habe die Schnecke, speziell die spanische Nacktschnecke, kaum natürliche Feinde. "Die spanische Schnecke sondert besonders viel Schleim ab. Daher wird sie von Vögeln und Igeln gemieden." Nur wenn es überhaupt keine andere Nahrungsquelle gebe, würden Igel auch die Schnecken fressen. Abhilfe könnten Laufenten schaffen, die Schnecken als Delikatesse betrachteten. Doch im Gemüsegarten würden die Enten wiederum, auf der Suche nach den Schnecken durch Scharren und Wühlen weitere Schäden anrichten. Daher sei dann der Zeitpunkt für den Einsatz von Schneckenkorn gekommen. Das solle aber nicht großflächig und direkt auf dem Boden verwendet werden. Vielmehr gebe es im Fachhandel kleine, untertellerartige Gefäße, in die man das Schneckenkorn einbringen kann. Somit gebe es keinen Bodenkontakt und das Mittel könne sich nicht im Boden anreichern. Und die benötigten Mengen seien wesentlich geringer. So eine Schneckenfalle sei sehr effektiv und schone die Umwelt.

Lesen Sie dazu auch

An diesem Birnbaum bauen Ameisen gerade eine Blattlausfarm auf. Sie verteidigen ihre Läuse vor Feinden, um dann den Honigtau abzumelken. Foto: Elmar Knöchel

Bei Fragen rund um den Garten, Schädlingsbefall, Bodenqualität oder ökologischem Gärtnern können sich Interessierte an Bernhard Frey wenden. Unter der Telefonnummer 0821/ 3102-2334 ist er im Landratsamt Augsburg erreichbar.