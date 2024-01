Auffahrunfall endet für 71-Jährigen in Wertachklinik

Ein 73-Jähriger fuhr am Freitagmittag in Bobingen einem 71-Jährigen auf. Dieser erlitt ein Schleudertrauma, der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Am Freitag kam es gegen 11.45 Uhr in der Augsburger Straße in Bobingen zu einem Auffahrunfall. Ein 71-jähriger Mann war mit seinem Auto in nördlicher Richtung unterwegs und wollte nach links in die Schalmeisterstraße abbiegen. Der hinter ihm fahrende 73-Jährige bemerkte dies zu spät. Es kam zum Auffahrunfall. Der 71-Jährige erlitt durch den Aufprall ein leichtes Schleudertrauma und wurde mit dem Rettungswagen in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht. Der 73-jährige Mann blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)