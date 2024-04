Auffahrunfall: Lastwagenfahrer bemerkt nichts

Eine Autofahrerin krachte einem Lastwagen in den Auflieger. Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrzeug.

Ein kurioser Unfall: Ein Lastwagenfahrer bemerkte am Donnerstag nicht, dass ihm vor dem westlichen Kreisverkehr an der B17-Aus- und Auffahrt Königsbrunn Süd ein Auto in den Auflieger gefahren war.

Die 35-jährige Unfallverursacherin versuchte, den Lastwagenfahrer noch mittels Lichthupe zu informieren. Doch der Mann am Steuer bemerkte die Hinweise nicht. Bei der Verursacherin wurde die Stoßstange zerkratzt und zerdellt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Ob es beim Laster zu Beschädigungen gekommen ist, ist unklar. Eine Beschreibung des Lastwagens liegt nicht vor. Wer Hinweise geben kann, oder wer vielleicht einen Schaden an seinem Lastwagen festgestellt hat, soll sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden. (AZ)