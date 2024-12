Aufgaben gibt es viele!

Endlich ist die Kuh vom Eis. Es hat einige Zeit gedauert, bis die Neugründung der Energieerzeugung GmbH in Bobingen umgesetzt wurde. Lange wurde darüber gesprochen, jetzt wurde beschlossen. Doch die Gründung ist nur der erste Schritt. Nun wird es darauf ankommen, die Firma auch mit Leben zu füllen. Möglichst schnell muss die nötige Fachkompetenz aufgebaut werden, die es braucht, um Projekte auch zügig umsetzen zu können.

Große Bewährungsprobe sind die Windräder in Burgwalden

Firmenkonstrukte zum Thema Energie, Nachhaltigkeit und Umweltschutz gibt es mittlerweile genug in Bobingen und im Landkreis. Man denke nur an den weiteren eigenverantwortlichen Betrieb der Stadt Bobingen, die EVB Netze, über die das Bobinger Stromnetz verwaltet wird. Dazu kommt die Beteiligung am Regionalwerk Lech-Wertach-Stauden, über das Investitionsbeteiligungen an Projekten in der Region ermöglicht werden sollen.

Möglichkeiten gibt es also einige, um die Energiewende voranzubringen.. Jetzt müssen Taten folgen. Der neuen Bobinger GmbH, an der wiederum die Energie Schwaben beteiligt ist, steht gleich zum Beginn ihrer Tätigkeit eine große Bewährungsprobe ins Haus. Denn in den nächsten Monaten gilt es für die Bobinger Bürgerinnen und Bürger ein profitables Beteiligungsmodell an den Burgwaldener Windrädern auszuhandeln. Dann wird sich zeigen, was die neue Firma zu leisten in der Lage ist.