Aufmerksamer Zeuge meldet Fahrerflucht in Bobingen

Ein aufmerksamer Zeuge hat beobachtet, wie eine Autofahrerin einen Wagen anfuhr und sich dann aus dem Staub machen wollte. Für die Polizei hatte er sogar Beweise.

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Bobingen geholfen, einen Unfall mit Fahrerflucht aufzuklären. Eine 64-jährige Autofahrerin hatte am Samstag beim Ausparken in der Hochstraße einen anderen Wagen beschädigt und war einfach davongefahren. Der Zeuge hatte dies gesehen und mit dem Handy ein Foto vom Auto der Frau geschossen.

Die Polizei konnte mit diesen Daten die Verursacherin leicht ermitteln. Sie muss sich nun um den Sachschaden kümmern, den die Polizei auf 3000 Euro schätzt. Außerdem wird sie wegen der Fahrerflucht angezeigt. (AZ)