Bobingen/Augsburg

vor 49 Min.

Ehemaliger GCA-Präsident widerlegt "böswillige Behauptungen"

Auf den Bahnen 13 (ganz links nach hinten) und 14 (in der Mitte zurück) befinden sich Flächen, die derzeit nicht mehr bespielt werden dürfen.

Plus Der abgewählte Chef des Golfclubs Augsburg korrigiert die Darstellung in der Zeitung. Derweil führt sein Nachfolger erste Gespräche zu einer Lösung auf den Bahnen 13 und 14 in Burgwalden.

Von Maximilian Czysz

In die Frage nach einer Lösung der schwierigen Besitzverhältnisse auf dem Areal des Golfclubs Augsburg in Bobingen-Burgwalden kommt Bewegung. Der neue Präsident Jakob Schweyer hat ein erstes Gespräch mit einer Grundstückseigentümerin geführt. Das hatte Schweyer bei der Mitgliederversammlung Anfang der Woche angekündigt. Die Geschäftsfrau hatte den Golfern untersagt, ihre Grundstücke zu bespielen.

