Freunde von Aniche besuchen die "Botschafter-Loks" im Bahnpark

Der Bobinger Verein Freunde von Aniche hat dem Augsburger Bahnpark einen Besuch abgestattet. Dort schlummert einiges an deutsch-französischem Kulturgut.

Grenzen überwinden und Menschen zusammenbringen - das zählt zu den zentralen Anliegen der "Freunde von Aniche". Der Bobinger Verein pflegt bereits seit über 50 Jahren die Freundschaft zur nordfranzösischen Stadt Aniche. Im Bahnpark Augsburg wird deutlich, wie auch die Erfindung der Lokomotive die Menschen in Europa näher zusammengebracht hat. Um mehr über dieses Kulturgut zu lernen, haben Mitte Oktober rund 20 Mitglieder des Vereins dem Bahnpark einen Besuch abgestattet.

Im dortigen Rundbau werden historische Lokomotiven aus verschiedenen europäischen Ländern, die sogenannten „Botschafter-Loks“, ausgestellt. Der Bobinger Verein hatte für den Besuch eine Lesung des Literatur-Kunstpreisträgers des Landkreises Augsburg, Wolfgang Minaty, organisieren können. An einzelnen Stationen präsentierte Minaty eine bunte Auswahl an Texten, von Heinrich Heine über Franz Kafka bis Erich Kästner, die sich alle dem Thema Eisenbahn widmeten.

Im Bahnpark Augsburg steht die Dampflok "La France" aus dem Jahr 1914

Der Kunstpreisträger stellte sich für seine Vorträge überwiegend vor die Lokomotiven, die einen Bezug zu Frankreich hatten: Zum Beispiel die ehrwürdige Dampflok aus dem Jahr 1914 mit dem Namen "La France" oder auch eine DB-Lok, Baujahr 1965, die Frankreich von der Deutschen Bundesbahn in Dienst gestellt hatte. Als elektrisch ausgerüstete Lokomotive sollte die DB-Lok Grenzen überwinden und die Menschen Europas einander näherbringen. "Diese Lok fuhr nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Belgien und Luxemburg. Daher wird sie zu Recht als Europa-Lokomotive bezeichnet", sagt Barbara Falkenhein, die Vorsitzende des Vereins "Freunde von Aniche". (AZ)