Ist bei der Schließung der Geburtshilfe in Bobingen das letzte Wort gesprochen?

Die schlechte Nachricht kam nur zwei Tage nach der gemeinsamen Sondersitzung der Kreisräte und Stadträte aus Bobingen und Schwabmünchen zur Zukunft der Wertachkliniken: In Bobingen muss die Geburtenstation zum 1. Oktober schließen, weil Belegärzte gekündigt haben und auch keine Hebammen mehr zu finden waren. Ist damit das Thema vom Tisch?