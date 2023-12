Bobingen

Aus für Schuster & Kohl: Ein Bobinger Traditionsbetrieb schließt

Bernhard und Felizitas Kohl schließen Ende März 2024 ihren Laden in Bobingen.

Plus Schuster & Kohl in der Bobinger Hochstraße macht an Ostern zu. Die Geschichte des Traditionsunternehmens begannt vor 137 Jahren. Sogar eine Tankstelle gehörte einmal dazu.

Am Karsamstag 2024 werden sich zum letzten Mal die Türen bei Schuster & Kohl in der Hochstraße öffnen. Dann wird Felizitas Kohl zum letzten Mal hinter der Ladentheke stehen und die Kunden beim Kauf von Töpfen, Pfannen, Geschirr oder Besteck beraten. 137 Jahre Einzelhandelstradition in Bobingen finden dann ein Ende.

Gegründet wurde Schuster & Kohl 1886 von Johann Ernst Kohl, damals noch als Installationsbetrieb. Als er 1900 tödlich verunglückte, übernahm sein Neffe Ludwig Kohl das Geschäft. 1908 zog der wachsende Betrieb in die Hochstraße. Als Ludwig Kohl starb, führte seine Witwe Theresia Kohl den Betrieb alleine weiter. 1920 heiratete sie den Spenglermeister Wilhelm Schuster. Gemeinsam erweiterten sie den Betrieb um eine Tankstelle und ein Haushalts- und Eisenwarengeschäft. Schuster & Kohl war geboren. 1999 wurden die beiden Betriebszweige getrennt: Kohl Wasser & Wärme zog mit Sohn Albert Kohl ins Industriegebiet, Schuster & Kohl blieb am Firmensitz. Die operative Geschäftsführung übernahm der zweite Sohn von Ludwig und Felizitas Kohl, Bernhard Kohl, seit 2013 auch Inhaber des Betriebs.

