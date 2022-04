Bobingen

vor 19 Min.

Ausstellung des Kunstvereins: Blumen und Landschaften in kräftigen Farben

Plus In der Wertachklinik in Bobingen sind derzeit Bilder von Ulli Lechner-Fertll zu sehen. Vor allem Naturthemen begeistern die Malerin.

Von Anja Fischer

Kunst ist etwas, das Ulli Lechner-Fertll schon seit vielen Jahren beschäftigt und begleitet. Seit ihrem Studium der Grundschulpädagogik lässt sie die Malerei nicht mehr los. Die Mutter von drei Kindern lebte lange in Neuburg an der Donau und gründete dort die Malschule Chamäleon e. V. mit Projekten für Kinder und Erwachsene, gab dort auch selbst Kurse. Immer wieder zog es die ausgebildete Kunsttherapeutin auch in die Arbeit mit behinderten oder kranken Kindern oder Geschwistern von schwerstkranken Kindern. Nun sind die Arbeiten von Ulli Lechner-Fertl im Foyer der Wertachklinik Bobingen zu sehen. Eine ganz neue Perspektive für sie, sich dort als Künstlerin zu beweisen, denn normalerweise arbeitet Lechner-Fertl im Labor der Wertachkliniken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .