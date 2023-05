Ausstellung in der Wertachklinik will Besuchern ein gutes Gefühl geben

Gerti Papesch zeigt ihre Werke in der Wertachklinik Bobingen. Den Besuchern der Klinik möchte sie mit ihren positiven Werken ein gutes Gefühl vermitteln.

So manches Wartezimmer wird von Gemälden beschmückt. Ob sie zur Ablenkung, Entspannung oder für eine gute Atmosphäre dienen sollen? Bei der Ausstellung von Gerti Papesch im Foyer der Bobinger Wertachklinik weiß die Künstlerin jedenfalls genau, was sie den Menschen mitgeben möchte: positive Gefühle. Ihre Gemälde strahlen farbenprächtig, zeigen Eindrücke aus der heimischen Natur entlang der Wertach, botanischen Gärten oder den Westlichen Wäldern. Aber nicht allein.

"Ich versuche auch, die Geräusche und Farbstimmungen, die ich erlebe, in meinen Bildern wiederzugeben", sagt Papesch, die ihre Anfänge in der bildenden Kunst hat. Inspiriert wurde sie nach einem Besuch im Garten der Künstlerin Niki de Saint Phalle, damals war sie fasziniert von den überdimensionalen und farbenprächtigen Plastiken in der Natur. Danach fing sie an, selbst große Plastiken zu erschaffen und in der Natur zu präsentieren. Ab 2011 begann sie, mehr zu malen.

In ihren Bildern möchte Papesch positive Gefühle weitergeben

Wichtig ist ihr, mit ihren Bildern positive Gefühle weitergeben zu können. Gerade bei einer Ausstellung in der Wertachklinik. "Hierher kommen Besucher mit Ängsten, Schwerkranke, da möchte ich keine negativen Stimmungen ausdrücken. Die Menschen sollen mit einem guten Gefühl durch meine Ausstellung gehen können", sagt Papesch. Ohnehin sei sie ein positiver Mensch und wolle dies an den Betrachter weitergeben. "Ich möchte mit meiner Kunst keine Missstände aufzeigen, die es ohnehin gibt, sondern einen positiven Blick vermitteln", sagt die Künstlerin.

Ihre Eindrücke sammelt Gerti Papesch bei ihren Ausflügen in die Natur, umgesetzt werden sie in ihrem Atelier. Es geht für sie nicht nur darum, aufzunehmen, was sie sieht: Bei ihrem Werk "Herbstliches Rascheln" beispielsweise habe sie das Rascheln des Herbstlaubs zu ihren Füßen wiedergeben wollen. "Dazu die Stimmung, wenn man durch das Laub läuft, die Farben, der Geruch", schwärmt Papesch. Das alles wolle sie für die Besucher einfangen.

Warme Farben und große Leinwände helfen ihr, sich auszudrücken

Ihre Lieblingsfarben unterstützen ihr Anliegen: Orange- und Gelbtöne, Abstufungen in Pink, warme Farben finden sich überwiegend auf ihren größtenteils großformatigen Bildern in Mischtechnik. Sie verwendet Acrylfarben, in der Regel Spachtelmasse und Papiercollagen, die sie in den Untergrund legt. Mit Grafit und Ölkreide werden lineare Strukturen angebracht. Um die Einheit und Kraft der Natur besser aufzunehmen, hat sie das Action-Painting entdeckt: Farbe auf eine Leinwand spritzen, klecksen, schleudern oder auf die Leinwand laufen lassen. Gerne greift sie bei der Auswahl der Leinwand auf große Formate zurück, weil sie da mehr Platz habe, sich auszudrücken. Für die gezeigte Ausstellung hat sie aber gezielt kleinformatige Werke geschaffen.

Die Bilder von Gerti Papesch sind noch bis zum 26. Mai zu den Besuchszeiten im Foyer der Wertachklinik Bobingen zu sehen.