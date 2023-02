Bobingen

vor 17 Min.

Ausstellung in der Wertachklinik: Zwischen Abstraktion und Realität

Die Arbeiten von Brigitte Weber in Bobingen laden zum Blickwechsel ein.

Plus Die Arbeiten von Brigitte Weber in der Wertachklinik in Bobingen laden zum "Blickwechsel" ein. Es ist vor allem die positive Ausstrahlung ihrer Bilder, die der Künstlerin wichtig ist. "Deswegen sind meine Arbeiten auch teilweise sehr farbenfroh", sagt sie. "Sie sollen den Betrachter berühren – egal, ob sie gefallen oder nicht."

Von Anja Fischer Artikel anhören Shape

Brigitte Weber ist derzeit mit ihrer Kunst im Foyer der Wertachklinik Bobingen zu sehen, die Ausstellungsreihe ist eine Initiative des Kunstvereins Bobingen. Webers Werke sind überwiegend abstrakt gehalten, haben aber Assoziationen zur Realität. Die Interpretation von Landschaften und Stimmungen ist von der Künstlerin durchaus gewünscht. Ihre Bilder vollen beim Betrachten zu eigenen Interpretationen anregen. "Ich fotografiere gerne Dinge, das kann in der Natur sein oder auch nur eine schöne Oberfläche, und gestalte meine Arbeiten dann auf Grundlage dieser Fotografien", beschreibt Weber ihr Tun. Andere Motive dagegen entwickeln sich erst während ihrer Arbeit an den Bildern. "Ich fange mit Farben an, lasse mich dann treiben, bis sich irgendwann ein Ende findet", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen