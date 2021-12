Ausstellung: Künstlerische Spurensuche in Bobingen

Eine vielseitige Ausstellung ist derzeit im Unteren Schlösschen in Bobingen zu sehen. Die Besucher begeben sich mit den Künstlern auf Spurensuche.

Betritt man die Galerie im Unteren Schlösschen in Bobingen, führen derzeit verschiedene Spuren die Besucher in die Ausstellungsräume. Spuren von bloßen Füßen, Turnschuhabdrücke, bunte Punkte, Vogelspuren oder sogar verschiedene Holzmuster zeigen den Besuchern den Weg zu den Künstlerarbeiten und geben einen kleinen Hinweis, eine kleine Spur auf der Suche nach dem, was hinter der nächsten Tür im nächsten Raum auf einen wartet.

Die neue Mitgliederausstellung im Kunstverein Bobingen ist eine Spurensuche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden, nach Objekten und Bildern, nach künstlerischem Schaffen in strenger Detailtreue oder in freiem Pinselstrich. Von abstrakter Malerei bis zur gegenständlichen Darstellung, von Objekten aus Stein und Holz, von der Malerei bis zur Drucktechnik reicht die Fährte des künstlerischen Schaffens. "Spuren", so nennt sich deshalb diese Mitgliederausstellung auch. Sie kommt vielseitig daher und gibt einen guten Einblick in das künstlerische Schaffen der Vereinsangehörigen, die in diesen Zeiten zwar nicht immer das persönliche Gespräche mit den Besuchern suchen können, aber ihre persönliche Note mit in diese Ausstellung einbringen und so ein bunt gesprenkeltes Arbeiten und den kreativen Umgang mit verschiedenen Werkstoffen zeigen.

Jeder Künstler hinterlässt Spuren

Jeder Künstler hinterlässt in seiner Arbeit Spuren von sich selbst, seinem Wesen, seinen Gedanken und Gefühlen. Sein Schaffen selbst ist die Spur auf dem Weg von der Idee zum fertigen Kunstwerk. Hängt das Bild in einer Galerie oder stellt er seine Skulptur aus, zieht sich die Spur weiter zum Betrachter, der mit seinem Besuch dort eine eigene Spur hinterlässt. Es ist ein tiefer Einblick in das künstlerische Wirken in und um Bobingen, in der die Kunst mit hellen Strahlen durch den Nebel der Zeit bricht und mit einem strahlenden Aufleuchten ein Wegweiser zur nächsten Spur ist.

Ihre Spuren haben zwölf Mitglieder des Bobinger Kunstvereins hinterlassen: Thomas Baumann, Klaus Peter Glaser, Margit Hafner, Gudrun Heuer, Jörg Peter Krüger, Ulrike Lechner-Fertl, Sabine Agnes Mehringer, Klaus Philipp, Gerd Schröter, Irmtraud Steck, Gabriele Wahl und Hannelore Winter lassen die Besucher auf Spurensuche gehen und dabei viel Spielraum zur eigenen Interpretation und Raum für eigene Gedanken. Die Ausstellung ist noch bis zum 19. Dezember in der Galerie im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73, in Bobingen zu sehen.