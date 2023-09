Ausstellungseröffnung des Kunstvereins Bobingen

Am 17. September wird im Unteren Schlösschen die Ausstellung "Die Jährliche 2023" mit Werken von über 30 Künstlern eröffnet.

Bei der Mitgliederausstellung des Kunstvereins Bobingen mit dem Namen "Die Jährliche 2023" sind Werke in verschiedenen Techniken von insgesamt 33 Kunstschaffenden zu bewundern. Eröffnet wird sie am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr im Unteren Schlösschen in Bobingen, Römerstraße 73. Der Kunstverein freut sich auf zahlreiche Gäste.

Die ausstellenden Künstler sind: Barbara Auer, Linda Bennani, Eva Bley, Sibylle Donner-Mayer, Annedore Dorn, Margarita van Dorsser, Jochen Eger, Klaus Fliege, Susanne Gorcks, Gabriele Gruss-Sangl, Franziska Haas-Straßer, Anneliese Hirschvogl, Rita Höfler, Karin Jakob, Conny Kagerer, Ottilie Leimbeck-Rindle, Tanja Leodolter, Regine Lueb, Rainer Müller, Werner Mayer, Rita Maria Mayer, Gerti Papesch, Sophia Pospiech, Elisabeth Röder, Ines Roller, Anni Schedel, Jeannette Scheidle, Andreas Paul Schulz, Brigitte Steininger, Werner Straßer, Brigitte Weber, Hildegard Winkler und Rudolf Zimmermann.

Über den Kunstverein Bobingen

Der Kunstverein Bobingen betreibt im Unteren Schlösschen Bobingen eine weitläufige Galerie mit ganzjährigem Ausstellungsbetrieb und bietet Kunstkurse an. Der kleine, repräsentative Landsitz gehört zu den ältesten erhaltenen Gebäuden der Stadt und wurde 1544 von Anton Welser erbaut. Ziel und Aufgabe des Vereins ist die Förderung der Kunst und der Künstler in der Öffentlichkeit.

Geöffnet ist die Ausstellung "Die Jährliche 2023" jeweils dienstags, mittwochs und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. (AZ)