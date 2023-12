Zeugen gesucht: Auto wird auf einem Parkplatz zerkratzt

In Bobingen wurde ein Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz zerkratzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine 61 Jahre alte Frau hat am Mittwoch gegen 9 Uhr ihren BMW in einer Parklücke auf dem Edeka Parkplatz in der Hochstraße 28 in Bobingen geparkt. Als die Frau ihre Einkäufe erledigt hatte und gegen 12.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, entdeckte sie am hinteren rechten Eck einige Kratzer. Wie es zu diesem Schaden in Höhe von rund 500 Euro kam, ist bislang unklar. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Bobingen unter der 08234/96060 zu melden. (AZ)