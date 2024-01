Auto fährt Verkehrsleitzeichen in der Bobinger Siedlung um

Die Polizei Bobingen versucht eine Unfallflucht zu klären: Ein Wagen fuhr am Sonntagmorgen in der Bobinger Siedlung ein Verkehrszeichen um.

Am Sonntagmorgen fuhr ein dunkler Mitsubishi Outlander am Kreisverkehr an der Straßberger Straße aus Richtung Straßberg kommend einige Verkehrsleitzeichen um. Um den Schaden kümmerte sich der Fahrer allerdings nicht. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)