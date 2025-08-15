Auto hat mitten auf der Kreuzung am Kirchplatz einen Achsbruch

Mitten auf der Kreuzung am Kirchplatz in Bobingen hatte ein Auto am Donnerstag gegen 14 Uhr einen Achsbruch. Die Folge: Es kam zu Stau, berichtet die Polizei. Der Wagen blieb stehen, als der Fahrer von der Krumbacher Straße kommend nach links in die Hochstraße abbiegen wollte.

Da sich das Auto mitten auf der Kreuzung befand und keinen Meter mehr bewegt werden konnte, wurde der Verkehr an diesem Knotenpunkt von drei Polizeibeamten geregelt. Teilweise entwickelte sich ein leichter Rückstau, da sich viele Autofahrer mehr auf das Pannenfahrzeug als auf die Zeichen und Anweisungen der Beamten konzentrierten, heißt es im Polizeibericht. Nach etwa einer Stunde traf schließlich der Abschleppdienst ein und konnte die Kreuzung räumen. (kinp)