Auto kracht gegen Stein und überschlägt sich

In Bobingen prallte am Freitag ein 24-Jähriger mit dem Auto gegen einen Stein im Grünsteifen, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug. Der Mann war alkoholisiert.

Am Freitag war ein 24-Jähriger mit seinem Auto gegen 13.40 Uhr auf der Lechallee in Bobingen in südlicher Richtung unterwegs. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug so heftig gegen einen Stein im Grünstreifen, dass sich das Auto des jungen Mannes überschlug. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Der Fahrer wurde für eine Blutentnahme in die Wertachklinik nach Bobingen verbracht. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. (AZ)