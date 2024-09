Auto überschlägt sich: 79-jähriger wird schwer verletzt

An einer Engstelle der Winterstraße in Bobingen kollidierten am Mittwochvormittag zwei entgegen kommende Fahrzeuge. Der Wagen eines Fahrers überschlug sich.

Laut Polizeibericht beschädigte der Wagen ein weiteres Fahrzeug und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 79-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus. Seine 78-jährige Beifahrerin trug leichte Verletzungen davon.

Der 86-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos blieb unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 38.000 Euro. Die Winterstraße musste für die Unfallaufnahme und das Abschleppen der Fahrzeuge gesperrt werden. (AZ)