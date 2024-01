Autofahrer ohne Führerschein verletzt sich schwer

In der Nacht auf Sonntag kam es in Bobingen zu einem Unfall mit Verletzten. Sachschaden: 30.000 Euro. Beim Verursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Zu einem Unfall mit zwei Verletzten ist es am Sonntag um 2.25 Uhr in Bobingen gekommen. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Lindauer Straße missachtete ein 32-jähriger Autofahrer, welcher die Bahnhofstraße Richtung Westen befuhr, laut Polizei die Vorfahrt eines 28-jährigen Autofahrers, der auf der Lindauer Straße gen Norden fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 32-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mithilfe der Feuerwehr Bobingen befreit werden. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen an der Halswirbelsäule und eventuell am Rücken in die Uniklinik Augsburg gebracht. Der 28-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der 25-jährige Beifahrer desselben Autos wurde leicht verletzt.

Feuerwehr Königsbrunn ist in Bobingen mit vier Fahrzeugen im Einsatz

Beim 32-Jährigen bemerkten die Polizisten Anzeichen für Alkoholkonsum. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Ergebnisse stehen noch aus. Ein Alkotest war wegen der Verletzungen nicht durchführbar. Der 32-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 30.000 Euro. Die Feuerwehr Königsbrunn war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und sperrte die Kreuzung für eine Stunde. (AZ)