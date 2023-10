Autofahrer verfolgt und blockiert Radler nach Streit um Vorfahrt

Zu einem Streit mit Beleidigungen kommt es am Samstag in Bobingen zwischen einem Radler und einem Autofahrer.

Aneinandergeraten sind ein Radfahrer und ein Autofahrer am Samstag gegen 13 Uhr in Bobingen. Der 57-jährige Radfahrer aus Haunstetten befuhr laut Polizei die Königsbrunner Straße in Richtung Bobingen. An der Kreuzung Gutenbergstraße/Königsbrunner Straße wurde ihm von einem gleichaltrigen Autofahrer aus Wehringen nach Auffassung des Radlers die Vorfahrt genommen. Dieser verlieh seinem Unverständnis gestikulierend Ausdruck, was den Autofahrer dazu veranlasste, zu wenden und dem Radfahrer zu folgen.

Autofahrer hindert Radler in Bobingen an der Weiterfahrt

Kurz nach der Bahnunterführung hielt er den Radler an, indem er ihn an der Weiterfahrt hinderte und stellte ihn zur Rede. In diesem Gespräch kam es laut Polizei zu Beleidigungen, weshalb sich der Radler Kennzeichen notierte und im Anschluss direkt zur Polizei Bobingen fuhr, um Anzeige zu erstatten. Gegen den Autofahrer wird unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt. (AZ)