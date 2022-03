Autofahrerin übersieht Radlerin in Bobingen und verursacht Unfall

Eine Autofahrerin ist in einen Kreisverkehr eingefahren und hat eine Radlerin übersehen. Die beiden prallten zusammen. Die Radfahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Bobingen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 17 Uhr. Eine 36-jährige Autofahrerin war auf der Ziegeleistraße in südliche Richtung unterwegs und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie eine vorfahrtberechtigte 52-jährige Radfahrerin.

Die beiden prallten zusammen. Die Radfahrerin erlitt leichtere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Bobingen verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (AZ)