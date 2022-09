Bäcker im Augsburger Land kämpfen mit steigenden Energiepreisen

Plus Die Öfen in den Backstuben verbrauchen eine Menge Energie. Bäcker im Augsburger Land entwickeln zwar Sparstrategien, doch sie kommen um Preiserhöhungen nicht umher.

Zwei Mal musste Bäckermeister Thomas Schnell seine Preise heuer schon erhöhen. 40 Cent für die Semmel, 70 Cent kostet eine Breze. Das sei noch vergleichsweise günstig. Ob Schnell die Preise halten kann? "Man kann dem Verbraucher nicht alles draufschlagen", sagt der Bäcker aus dem Gessertshauser Ortsteil Margertshausen. Sollten die Preise für Energie weiter so sehr steigen, bleibt ihm und seinen Kollegen aber wohl keine andere Wahl. Schnell: "Da hat jeder Angst."