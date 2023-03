Bobinger Neubaugebiet: Soll 66-Jährige für Altlasten aufkommen?

Plus Es ist ein Rechtsstreit, der mit einer persönlichen Tragik enden könnte: Wird eine frühere Bobingerin durch eine Forderung der Stadt in den Ruin getrieben?

Ingrid Berché wurde vor 66 Jahren in Bobingen geboren. Sie wuchs auf einem landwirtschaftlichen Anwesen auf. Ihre Eltern lebten von Pferde- und Ackerwirtschaft. Ingrid Berché und ihr Bruder erbten Hof und Grundstücke. Zu einem Preis von 340.000 Euro kaufte die Stadt vor zehn Jahren die Flächen. Sie sind heute Teil des Baugebiets Point V.

Für die vertraglich vereinbarte Altlastenbeseitigung bezahlte Ingrid Berché damals rund 33.000 Euro. Jahre später wurden erneut Altlasten entdeckt. Für die Beseitigung fordert die Stadt jetzt rund 700.000 Euro von der Frau. Eine entsprechende Klage wurde beim Landgericht Augsburg eingereicht.

Ingrid Berché weist die Klage ab. In einer fast 20-seitigen Erwiderung geht ihr Rechtsanwalt Detlef Seif auf die Geschichte des Grundstücksverkaufs ein. "Es gab keinerlei Anzeichen oder Besonderheiten, die irgendwelche Rückschlüsse auf Belastungen des Bodens zuließen", heißt es wörtlich in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt. Von Aufschüttungen oder sogar Kontaminationen des Grundstücks sei nichts bekannt gewesen. Die Untersuchungen beim Kauf seien damals nicht flächendeckend gewesen und hätten nicht in größere Tiefen geführt, sagt Bürgermeister Förster. Rechtsanwalt Seif sieht das anders: Die Untersuchung auf den Freiflächen seien beim Kauf 2013 verhältnismäßig engmaschig gewesen. Es seien keine Verunreinigungen festgestellt worden. Nur im Bereich der ursprünglichen Bebauung seien verunreinigte Böden und Reste von Bausubstanzen gefunden worden.

Klausel im Notarvertrag

Aus einem Protokoll einer Aufsichtsratssitzung der Bobinger Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt (GWB) – das unserer Zeitung vorliegt – geht hervor, dass erwogen wurde, das Bebauungsverfahren wegen der Altlasten zu stoppen. Passiert ist es aber nicht. Die GWB hatte zu diesem Zeitpunkt bereits erhebliche Geldmittel in das künftige Baugebiet investiert. Klaus Jürgen Wassermann, Geschäftsführer der GWB, informierte in einer Aufsichtsratssitzung im Mai 2021, dass im Kaufvertrag eine Verpflichtungserklärung vereinbart worden war, nach der frühere Grundstückseigentümer die Kosten für Gutachten und Entsorgung von Altlasten zu übernehmen hätten, wenn sie eine bestimmte Schadstoffklasse übersteigen.

30 statt drei Jahre Verjährung

Tatsächlich wurde im Notarvertrag zum Kauf die Verjährungsfrist für die Altlasten auf 30 Jahre verlängert. Üblich seien drei Jahre. Laut Seif benachteilige die Klausel mit der verlängerten Verjährungsfrist seine Mandantin unangemessen entgegen den Geboten von Treu und Glauben. Die Vertreter der Stadt hätten die Unerfahrenheit der damaligen Verkäuferin ausgenutzt. Das Haftungsrisiko stünde in einem "auffälligen Missverhältnis zur Gegenleistung".

Verurteilung hätte schwerwiegende Folgen

Die Forderung der Stadt schockierte Ingrid Berché, die als Angestellte in einer Klinik arbeitet. Sollte sie am Landgericht zur Zahlung der Sanierungskosten verurteilt werden, dann würde sie in den wirtschaftlichen Ruin getrieben. Sie müsste Privatinsolvenz anmelden. Vielleicht wären ihre wirtschaftlichen Verhältnisse anders, wenn sie vor zehn Jahren einen anderen Preis für die Grundstücke verlangt hätte. Doch sie wusste nach Angaben ihres Anwalts nichts von den Plänen der Stadt. Rechtsanwalt Seif geht davon aus, dass die Stadt für die jetzt zu einem Baugebiet entwickelten Flächen seiner Mandantin Kaufpreise in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro aufrufen werde. Für das gesamte Baugebiet könnten es nach seiner Schätzung rund 14 Millionen Euro sein.

"Hohe politische Sprengkraft"

Für den Juristen ist es politisch nicht darstellbar, dass sich die Stadt mit dem neuen Baugebiet das Stadtsäckel füllt und gleichzeitig seine Mandantin in die Insolvenz getrieben würde. Für Seif sei es deshalb auch möglich, dass die Stadt, die den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet ist, auf ihren Anspruch verzichtet. Das hatte Seif nach eigenen Angaben schriftlich Bürgermeister Förster mitgeteilt. Weil der Rechtsstreit in seinen Augen eine "hohe politische Sprengkraft" besitzt, hielt Seif eine Entscheidung des Stadtrats für angemessen. Eine Antwort auf sein Schreiben sei ausgeblieben. Für Seif sei das "sehr intransparent und unprofessionell".

Im neuen Baugebiet Point V sollen einmal 34 Bauplätze für Einfamilienhäuser, 14 Plätze für Doppelhaushälften und vier Gebäude mit mehreren Geschossen entstehen. Die Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt plant, entwickelt und vermarktet das Baugebiet.