Bobingen

vor 2 Min.

Bald geht es auf der Baustelle an der Greifstraße richtig los

Ab dem 5. September müssen Anwohner in der Bobinger Greifstraße mit Behinderungen rechnen. Dann beginnt die eigentliche Sanierung der Straße.

Plus Gefühlt ist die Greifstraße in Bobingen schon lange eine Baustelle. Doch die eigentlichen Bauarbeiten starten erst Anfang September.

Von Elmar Knöchel

Vor rund sechs Wochen wurden die Bauarbeiten in der Greifstraße beendet. So hätte man denken können. Denn die Gräben in der Straße wurden wieder verschlossen und geteert. Manch einer wunderte sich, sah die Straße nach den Arbeiten doch schlimmer aus als vorher. Doch das war nur der Beginn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen