Bobingen

05:40 Uhr

Baustelle Greifstraße: Eltern beklagen Gefahr für Kindergartenkinder

Die Eltern, die ihre Kinder in Bobingen zum Kindergarten bringen wollten, mussten sich mit ihrem Nachwuchs an den schweren Baumaschinen vorbeidrängen.

Plus Zu gefährlichen Situationen sei es am Mittwochmorgen vor dem Kindergarten Arche Noah in der Bobinger Greifstraße gekommen. Eltern und Kindergartenleitung sind beunruhigt.

Von Elmar Knöchel

Große Lastwagen, Bagger und Betonmischfahrzeuge. Nicht ungewöhnlich auf einer Baustelle. Doch im morgendlichen Bringverkehr vor einem Kindergarten kann das eine gefährliche Mischung ergeben. So geschehen vor dem Kindergarten Arche Noah in der Greifstraße.

