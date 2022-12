Bobingen

vor 31 Min.

Bayerischer DGB-Chef kritisiert in Bobingen Amazon-Löhne

DGB in Bobingen Bernhard Stiedl sprach in Bobingen.

Plus Während seines Besuches in der Singoldhalle in Bobingen hatte Bernhard Stiedl auch zu Veränderungen bei der Ausgestaltung von Arbeitsplätzen aufgerufen.

Von Elmar Knöchel

Nach langer Zeit ehrte die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie in Bobingen wieder ihre Jubilare. Dazu war der Bayerische DGB-Chef Bernhard Stiedl angereist. Neben den lobenden Worten für die langjährigen Gewerkschaftsmitglieder hatte er aber auch durchaus kritische Töne im Gepäck.

