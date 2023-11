Bobingen

06:38 Uhr

Bei dieser Bobinger Firma wird aus Kunststoff Staub

Plus Die Firma Netzsch in Bobingen ist Dienstleister für Nass- und Trockenmahltechnik. Für 2024/2025 ist eine Erweiterung geplant. Doch es gibt Probleme.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Robert Rosen zeigt auf einen großen Sack mit Tausenden von beigefarbenen Kunststoffstücken, in etwa so groß wie ein Eineurostück. Diese Teilchen sollen zu feinem Pulver werden. Dafür laufen sie durch eine von insgesamt zehn riesigen Maschinen in der Halle der Firma Netzsch in Bobingen. Ein paar Meter weiter im Steuerungsbüro nimmt der Geschäftsführer ein durchsichtiges Päckchen in die Hand, darin sandfarbenes Pulver. "Das Endprodukt durchläuft mehrere Kontrollen bei uns, es wird beispielsweise geprüft, ob es fein genug ist", erläutert Rosen. Das Pulver hat eine Zielkörnung von 5 bis 20 µm. "Im Vergleich: Das menschliche Haar hat einen Durchmesser von 50 bis 80 µm."

Die Firma Netzsch hat sich auf das Zerkleinern von Materialien spezialisiert. Robert Rosen zeigt Kunststoffteile vor der Bearbeitung und danach. Foto: Jana Korczikowski

Wenn die Firma Netzsch, wie in diesem Fall, Materialien zerkleinert, kommt der Auftrag von einem anderen Unternehmen – aus der Industrie- und Chemiebranche. "Viele Unternehmen produzieren Artikel, die sie verkaufen, nicht selbst. Sie bedienen sich stattdessen der sogenannten Lohnfertigung", erläutert Rosen. Verfügt man in der Bobinger Firma über die nötigen technischen und personellen Ressourcen, um das jeweilige Produkt anzufertigen, werden die Rahmenbedingungen geklärt, und der Auftraggeber gibt genaue Instruktionen und Pläne. "Er überwacht auch die Qualität." Dafür werden jegliche Schritte strengstens dokumentiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen