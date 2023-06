Bobingen

12:00 Uhr

Beim Busunternehmen Ziegelmeier sitzt die vierte Generation hinterm Steuer

Plus Busfahrende sind mittlerweile Mangelware. Deshalb freut sich Werner Ziegelmeier umso mehr, dass seine Tochter Anna jetzt auch am Lenkrad eines Busses sitzt.

Mächtig stolz ist Vater Werner Ziegelmeier auf seine Tochter Anna. Sie führt die Straßberger Familientradition fort und sitzt jetzt selbst hinter dem Steuer eines der Busse des Unternehmens. Die Hürden bis zur ersten Alleinfahrt seien allerdings hoch, sagt Anna Schäpers. Allein schon die Kosten, bis man den ersehnten Busführerschein in der Tasche hat, seien immens. Rund 10.000 Euro müsse man dafür einkalkulieren. Doch für sie sei klar gewesen, dass sie auf jeden Fall den Schein machen wolle. "Als Busunternehmerin muss man auch fahren können", sagt sie selbstbewusst.

80 Fahrstunden absolvierte Anna Ziegelmeier für den Busführerschein

Allerdings sei das nicht das Einzige, das nötig sei, ein Unternehmen zu führen. Deshalb hat sie zuvor erst einmal eine Ausbildung zur Touristik-Fachkraft gemacht. Dabei habe sie viel gelernt. Vor allem, wie man mit Gästen umgeht. Dann kam der Führerschein. Der Weg zu diesem sei allerdings weit, sagt die 23-Jährige. Rund 80 Fahrstunden und ein einmonatiger Ausbildungsteil für den Personenbeförderungsschein seien nötig gewesen. So kämen am Ende 100 Fahrstunden zusammen. "Die erste Alleinfahrt war schon etwas Besonderes", gibt die frischgebackene Busfahrerin zu. Mittlerweile sei sie schon öfter im Linien- und Schulbusverkehr unterwegs gewesen. Doch zur richtigen "Reisebusfahrerin" fehlt noch etwas. Das richtige Alter. Bis zum 24. Geburtstag darf sie nur in einem Umkreis von 50 Kilometern um den Heimatstandort unterwegs sein. Deshalb freut sie sich schon auf ihren Geburtstag. Denn dann kann sie auch zu größeren Fahrten starten. Das Busfahren liegt ihr wohl in den Genen. Denn sie ist nicht nur die vierte Generation väterlicherseits hinter dem großen Lenkrad. Die Mutter stammt ebenfalls aus einem Busunternehmen. Und auch dort ist Anna die vierte Generation im Unternehmen.

