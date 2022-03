Bobingen

12:30 Uhr

Beim Fest der Wirtshausmusik in Bobingen wird auch gemeinsam gejodelt

Plus Am Sonntag findet in der Bobinger Singoldhalle das Fest der Wirtshausmusikanten statt. Ob traditionelle bayerische Musik noch zeitgemäß ist, weiß Traudi Siferlinger.

Von Anja Fischer

Sie sind Moderatorin und Jodellehrerin. Was bringt Menschen eigentlich zum Jodeln?



Siferlinger: Einfach die Freude daran. Oft sind auch Menschen in meinen Kursen, die sich nicht alleine singen trauen. Die fühlen sich in der Gemeinschaft sicherer. Auch die, die glauben, sie könnten nicht singen, probieren es dann aus. Jodeln kann jeder, unser erster Schrei nach der Geburt ist quasi ein Jodler! Das Jodeln kann jeder schnell lernen. Und nach den Kursen schauen fast alle viel entspannter und glücklicher aus. Jodeln macht glücklich. Wahrscheinlich werde ich auch in Bobingen mit den Leuten einen Jodler ausprobieren. Es ist etwas Wunderschönes, wenn der ganze Saal singt und klingt.

