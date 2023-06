Beim Hoffest in Bobingen alle Facetten der Musik erleben

Das Bobinger Musikinstitut Piano & Voice veranstaltet gemeinsam mit dem Eiscafé Lazzaris am Wochenende ein jeweils ganztägiges Hoffest unter dem Motto „Musik, Eis, Sommer“.

Beim Hoffest des Musikinstituts Piano & Voice im Außenbereich der Hochstraße 6a im Zentrum von Bobingen finden diverse musikalische Aktivitäten statt, darunter eine musikalische Schnitzeljagd durch die Stadtmitte (Samstag von 10 bis 12 Uhr), an der auch zahlreiche lokale Geschäfte beteiligt sind. Dabei gilt es, sich auf die gelegten Spuren zu begeben und Fragen zu beantworten. Daneben gibt es viel Musik von den erwachsenen Sängerinnen und Sängern sowie von den Kinderchören des Musikinstituts (Samstag, 14.30 Uhr in der Hochstraße und 16 Uhr im benachbarten betreuten Wohnen). Spiel- und Kreativangebote ergänzen das Programm im Freien.

Im Großen Saal von Piano & Voice findet der musikalische Workshop „Wir werfen einen Blick ins Klavier“ mit dem Münchner Klavierbauer Carl Hirsch statt (Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, Anmeldung erbeten). Am Samstag gibt es um 20 Uhr das Vokalkonzert „Wie soll ich meine Seele halten“ mit Werken unter anderem von Brahms, Dvořák, Tallis, Nystedt, gestaltet vom Vokalensemble von Piano & Voice.

Märchenkonzert der Bobinger Musikschüler

Am Sonntag findet um 14 Uhr und um 16 Uhr das Märchenkonzert „Trumm, trumm, trumm“ statt. Rund um das Thema Märchen, Sagen und Legenden singen und musizieren kleine und größere Instrumental- und Gesangsschülerinnen und -schüler sowie die Kinderchorgruppe KIDS und ein kleines Projektorchester (Anmeldung mit Sitzplatzreservierung per E-Mail an info@pianoundvoice.de erforderlich).