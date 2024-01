Bobingen

Bereit für den günstigen Moment

Plus Kunstpreisträger Bruno Wank stellt im Unteren Schlösschen in Bobingen Werke zu einer griechischen Gottheit aus.

Der griechischen Gottheit Kairos hat sich der Göresrieder Künstler und Bildhauer Bruno Wank verschrieben. Er stellt derzeit Werke in der Galerie im Unteren Schlösschen beim Kunstverein Bobingen aus. Wank hatte die Ausstellung mit den Gedanken zur Bobinger Kunstpreis-Ausschreibung „Gegen das Vergessen“ konzipiert.

Viel Interpretationsspielraum

Großes Thema sei die Erinnerung. Dazu passe die Figur des Kairos, die auffordere, die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Gleich mehrere dieser Figuren brachte Wank mit. Kairos, der laufend, mit Flügeln am Fuß, mit einem spitzen Messer in der Hand, einer Haarlocke in der Stirn und einem kahlen Hinterkopf dargestellt wird, wurde vom Künstler Bruno Wank nicht nur einfach abgebildet, sondern zu seiner Art zu arbeiten, zu fühlen und zu denken passend, adaptiert. Hier sieht er wie eine griechische Gottheit aus, da wie ein Ringer, der wartet, um Kairos im rechten Moment zu packen. Rauscht der Gott Kairos mit seinen Flügeln schnell vorbei, gilt es, ihn an seiner Locke zu packen und die Gelegenheit zu nutzen. Welche Gelegenheiten das wohl sein mögen, bleibt dem Betrachter selbst überlassen.

