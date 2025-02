Besondere Leistungen im Ehrenamt

Die Geschicke der Rot-Kreuz-Bereitschaft Bobingen liegen für weitere vier Jahre in den Händen von Benedikt Helbig und seiner Stellvertreterin Lisa Nowak. Das bestimmte die Versammlung bei den diesjährigen Wahlen des Bereitschaftsleiters.

Helbig freut sich auf seine kommende Amtszeit. Denn, so hofft er, dann wird die Garagensituation, ein jahrzehntelang währendes Problem des Roten Kreuzes, endlich einen positiven Abschluss nehmen. „Nach dem erfolgreichen Brüten und Schlüpfen einer Entenfamilie können wir nun auf die vollständige Baufläche zurückgreifen“, sagte er. Weil die bestehenden Garagen wohl schon seit den 1980er-Jahren existieren, seit Langem baufällig und vor allem durch die Größe nicht mehr zeitgemäß sind, stehen nach langen Gesprächen die Gelder und der Platz für einen Neubau bereit. Man sei froh, wenn der Neubau dann abgeschlossen und eine sinnvolle Nutzung durch das Rote Kreuz möglich sei.

Was den Bereitschaftsleiter zusätzlich freut, sind die sechs Erste-Hilfe-Kurse, die jedes Jahr in Bobingen stattfinden. Weitere sechs werden in Königsbrunn angeboten, um so jeden Monat ein Erste-Hilfe-Angebot im südlichen Landkreis zu haben. Das beschäftigt die Mitglieder, die sich zusätzlich bei internen und externen Fortbildungen, Schulungsabenden, bei Blutspendeterminen und zahlreichen Sanitätswachdiensten engagieren.

Pfefferspray in einem Kino

Allein 18 Dienste waren es im vergangenen Jahr, bei denen 17 Einsatzkräfte insgesamt 210 Sanitätsdienste leisteten, wie Lisa Nowak berichtete. Dazu kommen Einsätze beim Bobinger Volksfest und die Schnelleinsatzgruppe Transport, die vor allem beim Hochwasser im Juni aktiv war. Auch die Schnelleinsatzgruppe Behandlung, die zum Einsatz kommt, wenn viele Verletzte zu befürchten sind, war im vergangenen Jahr zu einem Vorfall mit Pfefferspray in einem Kino gerufen worden.

Etliche Mitglieder der Rot-Kreuz-Bereitschaft Bobingen engagieren sich zusätzlich im Rettungsdienst, als Einsatzleiterrettungsdienst oder in der psychosozialen Notfallversorgung. Spitzenreiter sind im Rettungsdienst Sabrina Wüst mit 48 Stunden, Christina Windisch mit 169 Stunden und Sandro Zechel mit 60 Stunden. Letzterer konnte als Einsatzleiterrettungsdienst zusätzlich 3622 Stunden verzeichnen. In der psychosozialen Notfallversorgung erbrachte Anja Kunz 475 Stunden.

Dickes Lob für die Helfer

Bürgermeister Klaus Förster war beeindruckt von so viel ehrenamtlichem Engagement. „Durch den Einsatz des Roten Kreuzes werden viele Veranstaltungen überhaupt erst möglich, das vergisst man oft“, lobte er. Er freute sich auch über die ausgeprägte Jugendarbeit der Organisation, so „steht das Rote Kreuz auf gesunder und solider Basis“. Auch Johannes Maier von der Kreisbereitschaftsleitung stimmte diesen Worten zu. Besonders ausgezeichnet wurden Benedikt Helbig und Sandro Zechel für ihren Einsatz beim Ahrtal-Hochwasser. Wolfgang Winkler erhielt für seine herausragenden Verdienste in der Jugendarbeit von Kirk Thieme (Landesleitung Jugendrotkreuz) die Jugendrotkreuznadel in Gold verliehen.

Icon Vergrößern Benedikt Helbig und Lisa Nowak leiten für weitere vier Jahre die Geschicke der Bobinger Bereitschaft. Foto: Anja Fischer Icon Schließen Schließen Benedikt Helbig und Lisa Nowak leiten für weitere vier Jahre die Geschicke der Bobinger Bereitschaft. Foto: Anja Fischer