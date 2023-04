Besuch in Bobingen: Druck für Eltern und Kita-Personal steigt

Fehlende Betreuungsplätze sind eine große Herausforderung, resümiert Landtagsabgeordnete Dr. Simone Strohmayr bei ihrem Besuch der evangelischen Kindertagesstätte in Bobingen.

Stolz zeigt Claudia Lautenbacher, Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte in Bobingen, ihren Besucherinnen die neuen Räumlichkeiten. SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Simone Strohmayr und SPD-Landtagskandidatin für Augsburg-Land Gülüzar Starizin nutzen die Einladung der Erzieherin, um sich über aktuelle Themen wie Personalmangel, Arbeitsbedingungen oder Finanzierung zu informieren.

Wie in vielen anderen Kindertagesstätten sieht sich auch Lautenbacher mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen sei enorm. Der Bedarf könne bei Weitem nicht gedeckt werden. Rund 70 Kindergarten- und knapp 30 Krippenplätze würden in Bobingen ab September fehlen. Unverständnis äußert Lautenbacher darüber, dass der Landkreis den Mangel an Krippenplätzen durch größere Gruppen beheben will. Künftig sollen 15 statt wie bisher 12 Kinder in einer Gruppe betreut werden. "Das geht zulasten der Kinder und des Personals", befürchtet die Erzieherin. Ihre Kita sei davon nicht betroffen, da die Räumlichkeiten für größere Gruppen nicht vorhanden seien.

Politikerin fordert mehr Flexibilität und familienfreundlichere Arbeitszeitmodelle

Strohmayr, Kreisrätin und Mitglied des Jugendhilfeausschusses, versprach, sich des Themas anzunehmen und darauf zu achten, dass sich die Betreuungsqualität nicht verschlechtert. Zudem wird sie sich informieren, wie viele Kindertageseinrichtungen von dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses tatsächlich betroffen sind. Lautenbacher geht nicht davon aus, dass sich die große Nachfrage nach Betreuungsplätzen in absehbarer Zeit ändern wird. Mit dem Recht auf Kinderbetreuung nehme der Druck auf die Familien, vor allem auf die Frauen, immer mehr zu. Firmen und Unternehmen würden verstärkt auf Eltern Druck ausüben, wieder zügig voll an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. "Hier brauchen wir dringend mehr Flexibilität und familienfreundlichere Arbeitszeitmodelle in den Betrieben und Unternehmen", so Strohmayr. (AZ)